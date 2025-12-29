Авария на воздушных линиях оставила Абхазию без света

Минэнерго Абхазии объявило о восстановлении подачи электричества после блэкаута

Охвативший Абхазию масштабный блэкаут продолжался около часа. Причиной стали аварийные отключения воздушных линий электропередач «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара». Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.

В ведомстве уточнили, что ремонтные службы успешно ликвидировали аварию на воздушных линиях.

«Энергоснабжение республики восстановлено», — подчеркнули в Минэнерго Абхазии.

Там добавили, что специалисты продолжили работу по устранению локальных аварий в районах республики.

Один из последних масштабных блэкаутов в Абхазии произошел в середине апреля после аварии на плотине Ингурской ГЭС, расположенной на территории Грузии.

По данным Черноморэнерго, аварийную ситуацию вызвало снижение уровня воды в Джварском водохранилище, что привело к уменьшению выработке объемов электроэнергии.