Аттракционы в парке Талалихина в Подольске начнут работу 19 апреля

В парке имени Виктора Талалихина 19 апреля начнет работу зона аттракционов. Первоначально будут запущены «Гусеница», «Цепочная карусель», «Колесо обозрения», а также детские карусели «Корсар», «Космос» и «Лошадки».

В дальнейшем планируется открыть еще четыре аттракциона, включая обновленный «Емеля». Аттракционы будут работать по следующему графику: с 12:00 до 20:00 с вторника по пятницу и с 11:00 до 21:00 в выходные дни. Понедельник станет выходным днём. Однако режим работы может меняться в зависимости от погодных условий: аттракционы запускаются только при температуре выше +12 °C и в ясную погоду.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы. Так, ветераны, дети-инвалиды, участники СВО и их семьи смогут посещать аттракционы бесплатно, а детям из многодетных семей предоставляется скидка 50% при предъявлении подтверждающих документов.