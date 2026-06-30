Аттестаты вручили выпускникам кадетского корпуса в Химках

В химкинской школе-интернате «Кадетский корпус» 28 июня прошло торжественное вручение аттестатов. Образовательное учреждение работает уже 17 лет.

Вместе с документами об образовании выпускникам вручили нагрудные знаки «За особые успехи в кадетском образовании» — их получили те, кто добился высоких результатов в учебе и общественной жизни школы.

«Этот день открывает для каждого из вас новый этап. За годы, проведенные здесь, вы приобрели знания, научились ответственности и взаимовыручке. Желаю уверенно идти вперед, добиваться поставленных целей и достойно продолжать лучшие традиции кадетского братства», — подчеркнул председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

После официальной части состоялся праздничный концерт — творческие номера для гостей подготовили учащиеся школы-интерната.

«Школьные годы становятся временем, когда раскрываются способности, формируется характер и появляются настоящие друзья. Пусть знания, приобретенные здесь, помогут каждому уверенно строить свое будущее, а поддержка педагогов и родителей всегда остается надежной опорой», — сказала директор школы Людмила Суслова.

За время работы в кадетском корпусе сформировались собственные традиции, многие выпускники поступают в ведомственные и гражданские вузы. Учебный процесс строится на сочетании дисциплины, патриотического воспитания и всестороннего развития.