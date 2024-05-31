Аттестация тхэквондистов на цветные пояса прошла в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В спортивном центре боевых искусств «Молодая гвардия» в Лобне прошла аттестация спортсменов на получение цветных поясов. Экзамен провели тренеры отделения тхэквондо ИТФ под руководством гранд мастера Пак Пон Дока, обладателя девятого дана.

Процесс аттестации начался с разминки и демонстрации основных приемов тхэквондо. Затем спортсмены приступили к спаррингам, где продемонстрировали свою технику и тактику боя. Наконец, участники прошли тесты на физическую подготовку и знание теории боевых искусств.

В итоге многие спортсмены смогли повысить ранге пояса.

Напомним, что центр боевых искусств «Молодая гвардия» расположен в Лобне на улице Пушкина, 4.

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