«АтомИнтелМаш» создаст центр проектирования робототехнических систем

Компания «АтомИнтелМаш», входящая в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом», подписала соглашение о сотрудничестве в области развития роботизированных решений и систем промышленной автоматизации. Центр компетенций планируется развернуть на базе государственного индустриального парка «Титан» в Московской области.

Подписание прошло на полях 26-й отраслевой выставки «Металлообработка-2026», как сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила: «Проект „АтомИнтелМаш“ направлен на создание полноценного центра проектирования, разработки, отладки технологий и тестирования отечественных робототехнических комплексов с атомной надежностью».

Реализация проекта, по мнению зампреда, укрепит позиции России на мировом рынке робототехники и обеспечит независимость критической инфраструктуры от иностранных поставщиков.