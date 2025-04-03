Атлеты из Чехова победили в областном турнире по бегу по пересеченной местности

В Москве прошли соревнования по кроссу по пересеченной местности. Воспитанники спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева привезли в Чехов семь наград.

Легкоатлеты выступили на дистанциях 1000, 2000, 3000 и 5000 метров. Спортсмены из Чехова Виктория Осипова, Роман Лебедев и Борис Петровский стали чемпионами соревнований. Софья Буранова, Артем Тараненко и Иван Панкратов завоевали серебряные медали. В активе Игоря Петровского — бронзовая награда.

Готовили юных атлетов к кроссу тренеры Елизавета Зеленцова и Борис Калинушкин.

Отметим, что воспитанники Чеховской спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева» выступают на соревнованиях окружного, областного и всероссийского уровней при поддержке региональной программы «Спорт Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры. По его словам, в Московской области открыли около 490 спортивных площадок. С января они также появились в поселке Нагорное в Мытищинском округе, а также в Реутове.