Атлет Сергей Агаджанян провел открытую тренировку в Люберцах

Известный российский атлет Сергей Агаджанян, прозванный «Русским Халком», провел открытую тренировку на территории предприятия «Мострансавто» в Люберцах. Он выполнил несколько сложных силовых номеров для подготовки к будущему рекорду мира.

Основная цель тренировки заключалась в подготовке организма к экстремальным нагрузкам. Атлет отработал буксировку автобусов малого класса на расстояние около 50 метров. Сначала он протащил одну машину весом около трех тонн, затем сдвинул с места два автобуса. За рулем находились водители «Мострансавто», которые переводили машины на нейтральную передачу.

По словам спортсмена, задача была непростой из-за ландшафта территории. «Здесь есть небольшой уклон вверх, что, скажем, утяжеляет саму тренировку. Это нужно для того, чтобы сымитировать большую нагрузку, потому что в следующий раз моя цель — сдвинуть с места уже три автобуса», — рассказал Сергей Агаджанян.

В ходе выступления Русский Халк не только продемонстрировал тяговую силу, но и выполнил элементы сценического экстрима. Во время движения он разрушал предметы: стальные стержни, грелки и сковородки. Это усложняло номер, потому что сбивало дыхание спортсмена, но он справился.

Масштабный рекорд мира, к которому готовится Сергей, намечен на следующий год. В планах Агаджаняна — буксировка трех автобусов с одновременным разрушением не менее девяти различных предметов.