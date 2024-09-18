Атлет Сергей Агаджанян из Люберец запланировал установить еще 2 силовых рекорда

Сергей Агаджанян из Люберец, известный как Русский Халк, является многократным рекордсменом мира по буксировке тяжелой техники и силовым номерам. Его достижения называют «экстрим в экстриме».

Вместе с федерацией силового экстрима России он запланировал одно мероприятие на Северном Кавказе — в Дагестане и на новых территориях — в ЛНР. Спортсмен планирует установить новые рекорды по буксировке и сценическому экстриму.

Отметим, что Агаджанян с детства увлекался спортом, занимаясь греблей, боксом и кикбоксингом. После травмы спины он прошел сложную реабилитацию, но не оставил спорт. Его рекорды — это командная работа и стремление победить себя. В 47 лет он поддерживает форму благодаря регулярным тренировкам в зале и бассейне, соблюдению диеты и самодисциплине.

Сейчас Сергей увлекается кроссфитом и спортивным ножевым боем. Он считает упорство ключом к успеху и старается мотивировать других не сдаваться. В свободное время он предпочитает отдыхать с близкими, гулять на природе и читать книги. В планах у него новые рекорды на Северном Кавказе и в ЛНР.

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