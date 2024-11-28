Атлет из Люберец вошел в комиссию по фиксации силовых рекордов России

Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк из Люберец вошел в состав комиссии по регламентированию и фиксации силовых рекордов при аккредитованной Минспортом РФ Федерации силового экстрима России. Он станет заместителем президента организации и фактически будет контролировать всю работу.

Сергей Агаджанян пояснил, что Ассоциация российских силачей была самой авторитетной до 2018 года. Ею руководили самый титулованный атлет в отечественном силовом экстриме Михаил Кокляев и член правления, многолетний главный тренер российской сборной по силовому экстриму Василий Грищенко. Федерация силового экстрима России стала ее правопреемником в 2019 году.

«Впервые в мировой истории силовых видов спорта создается комиссия, которая с нового 2025 года будет регламентировать и фиксировать все силовые рекорды страны. Никогда ранее в России не было организации, которая с юридической, профессиональной и этической точки зрения имела бы право регламентировать и фиксировать рекорды в силовом экстриме и вообще все силовые шоу-рекорды, включая сценический экстрим», — отметил Агаджанян.

В комиссию войдут Михаил Кокляев и Василий Грищенко. Президент федерации силового экстрима России возглавит организацию юридически, а его заместитель Сергей Агаджанян будет курировать всю работу комиссии.

«Настало время поставить все точки в сфере силовых рекордов, которые на сегодня фиксируются всеми без разбора организациями, многие из которых вообще не имеют никакого отношения к силовому экстриму и силовым номерам. Уверен, что аккредитованной Минспорта РФ Федерации силового экстрима России это будет по силам», — подчеркнул глава попечительского совета Федерации силового экстрима Михаил Кокляев.

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