Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья передаст на передовую тысячу детских писем
Ассоциация ветеранов СВО передаст участникам спецоперации конверты с пожеланиями и рисунками от детей из Подмосковья. Их подготовили 1 июня в рамках акции «Письмо солдату». На передовую письма отправят с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе организации.
«В парках, скверах, на пешеходных улицах — везде мы вместе с администрациями оформили тематические локации, куда подходили детишки и на бумаге оставляли теплые слова и добрые пожелания нашим защитникам», — рассказал сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов.
В местах проведения акции организовали мастер-классы, уроки мужества и выставки оружия. Кроме того, все желающие могли получить мороженое от губернатора Андрея Воробьева.
Директор Ассоциации ветеранов СВО Наталья Нестерова добавила, что все написанные весточки вручат бойцам в ближайшее время.
Ранее волонтеры в Чехове изготовили более 700 порций сухпайков для участников спецоперации. Их отправят на Купянское и Курское направления.