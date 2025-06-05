Волонтеры в Чехове изготовили более 700 порций сухих пайков для бойцов СВО

Руководитель из отделения Ассоциации ветеранов СВО в муниципальном округе Чехов Владимир Мазур со своей супругой обратились к волонтерскому сообществу «Чеховская кашеварочка». Для них неравнодушные граждане изготовили около 750 порций каш и супов.
Бойцы, находящиеся на передовой, испытывают острую необходимость в питательных и удобных в использовании блюдах из сублимированных продуктов. В ответ на этот запрос организация подготовила и загрузили в машину новую партию, которая будет отправлена на Купянское и Курское направления.
«Защитники получат частичку домашнего тепла и заботы. Каждая порция — это результат кропотливой работы всей нашей команды», — отметила руководитель сообщества Ирина Черникова.
С момента начала работы объединения активисты доставили в зону спецоперации более 40 тысяч порций сублимированных продуктов.
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