Волонтеры в Чехове изготовили более 700 порций сухих пайков для бойцов СВО

Руководитель из отделения Ассоциации ветеранов СВО в муниципальном округе Чехов Владимир Мазур со своей супругой обратились к волонтерскому сообществу «Чеховская кашеварочка». Для них неравнодушные граждане изготовили около 750 порций каш и супов.

Бойцы, находящиеся на передовой, испытывают острую необходимость в питательных и удобных в использовании блюдах из сублимированных продуктов. В ответ на этот запрос организация подготовила и загрузили в машину новую партию, которая будет отправлена на Купянское и Курское направления.

«Защитники получат частичку домашнего тепла и заботы. Каждая порция — это результат кропотливой работы всей нашей команды», — отметила руководитель сообщества Ирина Черникова.

С момента начала работы объединения активисты доставили в зону спецоперации более 40 тысяч порций сублимированных продуктов.