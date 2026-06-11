Аспирант из Серпухова получил стипендию президента РФ за исследования в области митохондриальной медицины

Дмитрий Хуртин, аспирант первого года обучения Института биофизики клетки РАН, удостоился стипендии Президента Российской Федерации. Его научные изыскания сосредоточены на одном из наиболее перспективных направлений современной биомедицины — восстановлении работы митохондрий.

Митохондрии — это клеточные структуры, выполняющие функцию «энергоцентра». Еще в середине XX века ученые обнаружили, что при различных заболеваниях форма и состояние митохондрий изменяются. Сейчас перед исследователями стоит задача не просто фиксировать эти изменения, а целенаправленно вмешиваться в работу клеточного «энергоцентра».

Группа, в которой работает Хуртин, проводит эксперименты с клеточными культурами, моделирующими ткани человека. Ученые искусственно создают среду, характерную для сахарного диабета, и проверяют, как экспериментальные соединения влияют на активность клеток и другие ключевые параметры.

Следующий этап исследований — эксперименты на животных. Ученые планируют изучить эффекты соединений уже в живом организме. Сфера возможного применения митохондриальной терапии не ограничивается диабетом. Коррекция функций митохондрий может повлиять на течение таких тяжелых патологий, как боковой амиотрофический склероз, мышечная дистрофия Дюшена и других заболеваний.

Работа Дмитрия Хуртина — пример того, как фундаментальная наука на стыке биофизики и медицины ищет пути к лечению болезней, многие из которых сегодня считаются неизлечимыми.