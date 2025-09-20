Асфальтовое покрытие обновили на улице Талсинской в Щелкове

В Щелкове на Талсинской улице обновили более пяти тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Рабочие также посеяли газонную траву, установили лавочки и урны.

Теперь Талсинская улица выглядит аккуратно и современно. Битая плитка, которая доставляла неудобства и постоянно требовала ремонта, демонтирована.

«Много лет плитка в этой локации была настоящей проблемой: постоянно откалывалась, требовала дорогостоящего ремонта и портила внешний вид улицы», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

В муниципалитете провели опрос среди жителей близлежащих домов. Большинство респондентов проголосовали за асфальтовое покрытие. Работы полностью завершены.

Отметим, в Щелкове благоустраивают сквер на Пролетарском проспекте. Также обновили пешеходную зону перед Домом культуры.