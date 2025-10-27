Асфальтирование временного выезда на МКАД началось в Дзержинском

В городском округе Люберцы приступили к асфальтированию временного выезда на МКАД в Дзержинском для легкового транспорта. Протяженность участка составила почти пять километров.

Дорогу «МКАД — ул. Алексеевская — ул. Трудкоммуны» капитально ремонтируют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и по просьбам жителей Дзержинского.

«Перед подрядчиком стоит задача до 1 декабря завершить работы по асфальтированию, чтобы мы имели возможность уже в этом году запустить движение для легкового транспорта», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Новая дорога разгрузит дорожную сеть на 30% и перенаправит потоки большегрузного транспорта в обход Николо-Угрешского монастыря. Капитальный ремонт планируют завершить в 2026 году в рамках подготовки к празднованию 650-летия основания обители.