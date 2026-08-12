Асфальт уложили на Кировском проезде в Люберцах

В Малаховке городского округа Люберцы завершили укладку асфальта на Кировском проезде. Обновленный участок протяженностью около 270 метров ранее представлял собой грунтовую дорогу.

Работы провели в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Сейчас подрядчик занимается обустройством обочин.

Ход работ проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с жителями улицы.

«Привести этот участок в порядок жители просили нас на одной из выездных администраций. Также малаховцы озвучили еще один важный вопрос: на пересечении Кировского проезда и Республиканской улицы во время обильных осадков территорию подтапливает. Специалисты „Люберецкого водоканала“ сейчас прорабатывают решение, обязательно доведем его до жителей», — отметил Владимир Волков.

Всего в текущем сезоне в Люберцах планируется отремонтировать 14 участков муниципальных и два участка региональных дорог. Общая протяженность обновленных дорог составит почти 11 километров.