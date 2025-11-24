Артисты театральной группы «АванСцена» выступили в ДК Павлово-Посадского округа

Выступления творческого коллектива Детской школы искусств имени Якова Флиера состоялись на сцене домов культуры городского округа в рамках проекта «Культура малой Родины». Юные артисты продемонстрировали высокий уровень мастерства и показали, что для настоящего творчества не существует преград.

Зрители разного возраста оценили яркие образы, искренние эмоции и живое взаимодействие актеров с публикой.

«Культура малой Родины» — это федеральный проект, направленный на поддержку и улучшение работы учреждений культуры. Он создан для того, чтобы каждый мог участвовать в культурной жизни страны, разнообразить свой досуг и получить дополнительные знания и навыки. Кроме того, проект способствует поддержке юных талантов.

Организаторы «Культуры малой Родины» создают условия, в которых талантливые дети получают возможность раскрыть свой творческий потенциал, а жители — приобщиться к культурной жизни без выезда в большие города. Театр буквально «приходит домой» — в шаговой доступности открываются новые грани сценического искусства, а зрители могут наблюдать, как растет и развивается будущее поколение артистов.