Артисты студии из Серпухова выступят на сцене с Большим детским хором

Воспитанники студии «Росинка» из Серпухова приняли участие в новой постановке «Между небом и землей». Теперь им предстоит выступить на главной сцене страны вместе с именитым детским хором.

Постановка посвящена выдающемуся хирургу и святому архиепископу Луке Крымскому. В ней также поучаствовали актриса Екатерина Гусева и хор Московского Свято-Данилова монастыря.

Студия «Росинка» существует уже более 50 лет. Каждый год в ней обучается более 100 ребят.

К спектаклю готовились дистанционно. Для полного погружения в образ изготовили специальные костюмы.

Теперь 14 ноября юные артисты выступят в Государственном Кремлевском Дворце вместе с Большим детским хором имени В. С. Попова. Там состоится юбилейный вечер Светланы Крючковой.

