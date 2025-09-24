Артисты из Воскресенска выступили в проекте «Открытая сцена» в Москве

Масштабное музыкальное событие состоялось в столичном культурно-развлекательном кластере «Остров мечты». В концерте приняли участие воспитанники ДМШ № 2 Воскресенской детской школы искусств.

Юные вокалистки Елизавета Турий, Лилия Дунаева и Алиса Селиванова представили зрителям свою сольную программу. Ученицы педагога Ирины Сухачевой произвели на публику большое впечатление своим артистизмом и высоким уровнем исполнительского мастерства.

Воскресенские артисты исполнили композиции военно-патриотической тематики и детские песни. Совместное выступление девочек стало ярким финалом концерта. Организаторы мероприятия отметили профессионализм вокалисток, вручив им и преподавателю памятные кубки и благодарственное письмо.

«Открытая сцена» —часть социальной миссии «Острова Мечты», направленной на поддержку юных талантов. В проекте участвуют артисты и коллективы в жанрах вокала, танца, театра, художественного слова, циркового и музыкального искусства.