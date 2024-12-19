Артисты из Воскресенска стали победителями международных конкурсов

В декабре проходило множество творческих конкурсов самого разного уровня — от муниципальных до международных. Воспитанники учреждений культуры городского округа показали на них высокие результаты.

На международном танцевальном конкурсе «Новогодний звездопад талантов» отличился ансамбль народного танца «Сувенир» дома культуры «Химик», которым руководят Мария Тышецкая и Мария Великоредчанина. Народный коллектив завоевал Гран-при и три диплома лауреатов первой степени.

Ансамбль барабанщиков «Акцент» под руководством Вадима Зинченко из дома культуры «Цементник» стал лауреатом третьей степени XI международного фестиваля «Ударная волна», который прошел в Санкт-Петербурге.

На третьем всероссийском конкурсе хореографических коллективов «Золотая рыбка — 2024» блестяще выступил ансамбль эстрадного танца Maxi Dance из дома культуры «Юбилейный». Подопечные Юлии Дергач получили пять дипломов лауреатов второй степени и один — третьей.

Коллектив эстрадного и современного танца Nezabudki из дома культуры «Цементник» стал лауреатом второй и третьей степеней на пятом всероссийском фестивале «Чудесница зима».

Солистка студии «Солнечный зайчик» Мария Кузнецова получила диплом лауреата первой степени на областном фестивале «Голоса сердец».

Танцоры коллектива «Ювента» из дворца культуры «Химик» завоевали 12 золотых, 10 серебряных и пять бронзовых наград на турнире по спортивно-бальному танцу «Кубок Максимум».

Юные вокалисты студии «ДоМиСолькИ» центра культуры и досуга «Москворецкий» стали лауреатами XVIII международного конкурса «Серебряная россыпь».