Артисты из Воскресенска стали лауреатами международного фестиваля

XXV международный конкурс «Хрустальный дельфин» проходил в Туапсе 19 по 28 июля. Вокалисты из Воскресенска выступили на фестивале очень успешно, завоевав множество наград.

Воспитанники Детской музыкальной школы № 2 получили дипломы лауреатов в номинации «Эстрадный вокал»: Анатолий Комков и Алиса Соболева (дважды) — первой степени; вокальное трио (Антон Комков, Алиса Соболева, Анатолий Комков), а также Антон Комков и Майя Богатикова — второй степени, Мария Верхотурова — третьей степени. Гран-при фестиваля завоевала Елена Зотова.

В номинации «Академический вокал» лауреатом первой степени стал вокально-хоровой ансамбль «Подмосковье» ДМШ № 2.

Награды фестиваля в номинации «Эстрадный Вокал» завоевали также солисты Народного коллектива «Вокальная студия „Гармония“». Обладательницей Гран-при стала Александра Копейкина, Светлана Тепцова получила диплом лауреата первой степени, Камилла Юлубаева и Елизавета Тепцова — второй степени, Дарина Чикина — третьей степени.