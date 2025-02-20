Артисты из Воскресенска одержали ряд побед на всероссийских конкурсах

Творческие коллективы муниципалитета регулярно демонстрируют свои таланты на фестивалях различного уровня и показывают высокие результаты. Недавние выступления подопечных Воскресенского координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки» и Культурно-досугового центра не стали исключением.

Танцевальный коллектив клуба «Активное долголетие» Diva dance под руководством Татьяны Воеводкиной победил на V всероссийском фестивале творчества и искусств «Осуществи мечту», который проходил в Коломне. Ансамбль стал лауреатом первой степени, а также обладателем специального диплома жюри и денежного сертификата.

Вокалисты студии «Бриз» дома культуры села Конобеево Наталья Кулакова и Наталья Кучерова стали лауреатами второй степени международного фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Белая сказка» в Санкт-Петербурге.

Солист вокального коллектива «Голос» дома культуры села Косяково Егор Шагин получил диплом второй степени 12-го всероссийского конкурса «Музыкальная дорожка», который состоялся в Москве.

Вокальная студия «Гармония» под руководством Елены Зотовой отличилась на областном конкурсе патриотической песни «Звезда Отечества» в Балашихе. Александра Копейкина и трио «Интро» стали лауреатами второй степени, а Елена Зотова — третьей.

Солисты ансамбля народной песни «Милавица» дома культуры села Федино приняли участие в XI открытом межрегиональном патриотической и солдатской песни «Во славу Отечества» в Луховицах. По итогам конкурса Алена Губина удостоена диплома лауреата первой степени, а Ирина Черных — второй степени.