Артисты из Серпухова стали участниками фестиваля народного гостеприимства

6 июля танцевальный коллектив «Славянский лик» из Губернского колледжа выступил на мероприятии «Дружба народов» на ВДНХ. Они представили несколько номеров и впервые показали новую постановку, которая вызвала восторг зрителей.

Под руководством Джамили Старостиной коллектив продемонстрировал высочайший уровень исполнения. Особенным событием стал дебют нового номера.

Такие фестивали становятся важной платформой для культурного обмена, позволяя народам лучше узнать друг друга и укрепить взаимоуважение. Для юных артистов участие в событии такого уровня — бесценный опыт и мощный стимул для дальнейшего роста.

Сразу после выступления коллектив отправился на международный конкурс «Мост дружбы» в Баку. В нем примут участие творческие коллективы из Казахстана, Ирана, Грузии, Осетии, Турции, Азербайджана и Кипра.