Артисты из Щелкова приняли участие в проекте «Выездная школа Вахтанговского театра»

Два артиста Щелковского театра Белял Белялов и Герман Шкурлатовский стали участниками образовательного проекта «Выездная школа Вахтанговского театра». Инициатива, организованная Союзом театральных деятелей России в сотрудничестве с театральным институтом имени Бориса Щукина и театром имени Евгения Вахтангова, направлена на поддержку и профессиональное развитие молодых актеров.

В рамках образовательной программы актеры из разных уголков России посетили театр имени Щукина, где смогли окунуться в атмосферу института, познакомиться с его богатой историей и узнать о жизни студентов. Экскурсия по музею института позволила им увидеть портреты знаменитых выпускников разных лет. Артисты Щелковского театра смогли увидеть, как проходят обычные будни студентов, какие дисциплины они изучают и как готовятся к своим первым ролям.

Следующим пунктом программы стала экскурсия в Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Директор театра, заслуженный деятель искусств России Кирилл Крок, встретил участников проекта и провел для них экскурсию по закулисью.