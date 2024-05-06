Артисты из Белоруссии выступят в Звенигороде на День Победы | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 10:28 Артисты из Белоруссии выступят в Звенигороде на День Победы Пресс-служба администрации города или района

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Жителей Звенигорода пригласили на концерт оркестра народных инструментов из города-побратима Могилева и вокального ансамбля «Ивица». Белорусские артисты выступят в культурном центре имени Любови Орловой 9 мая.

Свое творчество жителям подарят заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, народный вокальный ансамбль «Ивица» и оркестр народных инструментов ГУК «Могилевские городские оркестры». Концерт начнется в 13:30 по адресу: Звенигород, улица Московская, дом 11. Вход свободный.

Пресс-служба администрации города или района

Оркестр народных инструментов — это коллектив из 10 человек, включая вокалиста. Создали группу в 1988 году. Дирижер — Константин Забелов. Музыканты сыграют традиционную белорусскую музыку, которая позволит зрителям прочувствовать колорит, национальные традиции и культуру республики.

Ансамбль «Ивица» порадует зрителей вокальными номерами и национальными песнями.

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