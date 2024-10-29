Артист Станислав Эрдлей встретился с женами мобилизованных в Балашихе

Встреча прошла на базе регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Общественной палате Балашихи. На ней присутствовали активисты округа и члены женского клуба «Гармония».

В ходе беседы актер рассказал о выборе профессии, благотворительной деятельности, а также ответил на вопросы.

«Мы со Станиславом вместе трудимся в комиссии по добровольчеству и вопросам СВО Общественной палаты Московской области. Работу нашей комиссии отметили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Встреча дала позитивные жизнеутверждающие эмоции женам наших защитников. Я думаю, женщинам надолго запомнится неформальная беседа за кружкой чая с таким интересным человеком», — сказала руководитель комиссии по добровольчеству и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Елена Жарова.

Станислав Эрдлей — российский актер театра и кино, музыкант. Он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и в 2005 году дебютировал в сериале «Черная богиня».

Фильмография актера насчитывает более 40 фильмов и сериалов. Членом Общественной палаты Московской области стал в 2024 году.

Ранее актер помогал волонтерскому движению региона, выступал с концертами и госпиталями. С женами мобилизованных он встретился впервые.

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