Арт-тренинги для врачей стартовали в НИКИ детства | 360°

02 мая 2024, 12:32
Арт-тренинги для врачей стартовали в НИКИ детства
Психологи учебного центра НИКИ детства начали проводить арт-терапевтические тренинги для медработников. Проект стартовал в рамках программы «Наш участковый врач».
По словам руководителя учебного центра Екатерины Пасновой, проект поможет врачам справиться со стрессом.
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«Врачи любых специальностей находятся на передовой, часто оказываются в стрессовых ситуациях. Мы решили запустить занятия по арт-терапии, потому как этот метод показал свою клиническую эффективность. Занятия арт-терапией дают реальные результаты в решении различных психоэмоциональных и даже психосоматических проблем», — рассказала Паснова.
Метод арт-терапии помогает справиться с тревогой, эмоциональным напряжением. Врачи рисуют, слушают музыку и даже сочиняют сказки.
«Арт-терапия помогает открыть внутренние переживания человека, помогает осознать желания и потребности. У врачей улучшается сон, снижается уровень стресса», — пояснила психолог центра Екатерина Фролова.Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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