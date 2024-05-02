Арт-тренинги для врачей стартовали в НИКИ детства | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 12:32 Арт-тренинги для врачей стартовали в НИКИ детства Медиасток.рф

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Психологи учебного центра НИКИ детства начали проводить арт-терапевтические тренинги для медработников. Проект стартовал в рамках программы «Наш участковый врач».

По словам руководителя учебного центра Екатерины Пасновой, проект поможет врачам справиться со стрессом.

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«Врачи любых специальностей находятся на передовой, часто оказываются в стрессовых ситуациях. Мы решили запустить занятия по арт-терапии, потому как этот метод показал свою клиническую эффективность. Занятия арт-терапией дают реальные результаты в решении различных психоэмоциональных и даже психосоматических проблем», — рассказала Паснова.

Метод арт-терапии помогает справиться с тревогой, эмоциональным напряжением. Врачи рисуют, слушают музыку и даже сочиняют сказки.

«Арт-терапия помогает открыть внутренние переживания человека, помогает осознать желания и потребности. У врачей улучшается сон, снижается уровень стресса», — пояснила психолог центра Екатерина Фролова.

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