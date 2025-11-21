Арт-объект к юбилею МЧС открыли в центре Рошаля

Панно с художественной резкой торжественно открыли на улице Косякова. Сотрудники Шатурского пожарно-спасательного гарнизона и специалист молодежного центра Александр Ежов создали арт-объект к 35-летию МЧС России и в память о герое Викторе Агапове.

Пожарный Виктор Агапов в 2003 году во время крупного возгорания на территории бывшего химкомбината спас молодого бойца, но сам не успел выбраться из опасной зоны и погиб.

Начальник Шатурского гарнизона Сергей Аржанов отметил, что профессия спасателя — это не просто работа, а внутренний выбор, путь постоянной готовности к самопожертвованию.

«Рисковать собой — вот к чему нужно быть готовым, выбирая эту профессию. Для всех нас Виктор Агапов навсегда остался примером. Мы хотим быть такими же, как он — бесстрашными, ответственными и верными своему долгу», — подчеркнул Сергей Аржанов.

Арт-объект появился в рамках акции «35 добрых дел» и стал не только символом мужества, но и напоминанием о том, что добро и память сильнее времени.