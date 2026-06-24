Арт-медиация пройдет в музее Одинцовского округа 27 июня

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Необычную экскурсию проведут в субботу, 27 июня, в стенах Звенигородского манежа: в отличие от традиционного формата, где экскурсовод рассказывает, а группа слушает, арт-медиатор не дает готовых ответов, а задает вопросы, обращаясь к чувствам и ассоциациям. Гости мероприятия станут участниками диалога об увиденном.

Участники обратятся к выставке «Воспитание вкуса. Сокровища усадьбы Архангельское». Здесь представлены живопись, графика и скульптура из коллекции князей Юсуповых. Экскурсовод поможет разобраться в особенностях техники, колорита, композиции и истории создания произведений.

Кроме того, посетители смогут сделать собственные зарисовки с экспонатов.

Вдохновением для этой медиации послужил арт-перформанс, который прошел на открытии новой выставки под руководством художницы Аси Феоктистовой. Гости делали зарисовки, вырезали их и создавали общий коллаж. Сейчас готовая картина украшает холл Звенигородского манежа.

Начало мероприятия в 14:00.