Арт-лаборатория прошла в усадьбе Знаменское-Губайлово в Красногорске
Мастер-класс по созданию тряпичной куклы организовали в Красногорске. Его провели в рамках проекта арт-лаборатории.
Арт-лагерь открылся 16 июня и закроется уже завтра, 20 июня. В нем занимаются дети от десяти лет.
Для школьников провели мастер-класс и экскурсии по усадьбе. Они научились шить сарафаны, фартуки и платки для кукол, услышали рассказы про обряды и популярные народные игры.
«Второй год подряд на базе нашего учреждения мы проводим детскую арт- лабораторию „Арт-лето в усадьбе“, где мы детей знакомим с творчеством, искусством, с культурой разных эпох: поэтов серебряного века, классиков литературы», — прокомментировала руководитель информационного центра МАУК «КВК „Знаменское-Губайлово“ Мария Дроздецкая.
Кроме того, на проекте подростков научат соединять музыку и стихи собственного сочинения. Кульминацией арт-лета станет запись песни и съемка клипа про усадьбу Знаменское-Губайлово.