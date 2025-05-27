Арт-фестиваль сирени пройдет в Солнечногорске 31 мая и 1 июня

Уникальный арт-фестиваль «Сирень+» в третий раз состоится в Солнечногорске 31 мая и 1 июня. На набережной озера Сенеж пройдут концерты под открытым небом, творческие мастерские, неоновое шоу и другие активности.

«Самобытный арт-фестиваль занимает особое место в культурном коде Солнечногорска. Он продолжает в современном формате традиции всеобще любимого праздника сирени, который появился благодаря жителю Ивану Федоровичу Стрекалову. События фестиваля станут ярким началом губернаторского проекта „Лето в Подмосковье“», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Программа 31 мая начнется в 12:00. Будут работать торговые площадки, а также фотовыставки и разнообразные арт-объекты: сиреневый «Москвич-412», рояль, воздушный шар, бочки и триптих «Солнечногорск», а также «Сиреневое платье» как дань уважения Нине Потаповой и ее отцу Ивану Стрекалову, которые более 30 лет назад стали основоположниками праздника сирени в округе. Торжественное открытие праздника состоится в 16:00.

С 15:00 будет работать «Сиреневая почта», где каждый сможет подписать открытки и опустить в раритетный почтовый ящик, откуда их потом отправят в любые указанные точки мира. Шесть эксклюзивных авторских дизайнов открыток создали ученики Солнечногорской художественной школы.

Также гостей ждет музыкальная шоу-программа с DJ-сетом «Сиреневые ноты», выступлениями творческих коллективов округа и барабанщиков. Кроме того, на сцене выступят экс-солист группы «Премьер-министр» Иван Орлов, Илья Kolunov и группа «Фабрика». Завершится фестиваль ярким неоновым шоу.

1 июня в 12:00 пройдет квиз «Не сирень». Ответить на вопросы смогут все желающие, но для этого необходимо сформировать команду и зарегистрироваться до 22:00 29 мая по ссылке. Победители получат призы и сувениры.

В этот же день в 16:00 состоится юмористический батл «Смех над Сенежем» между участниками проектов «АМиК» и телеканала ТНТ в формате «Клуба веселых и находчивых».