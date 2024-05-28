Арт-фестиваль «Сирень+» пройдет в Солнечногорске в начале июня

Летний сезон в Солнечногорске откроют арт-фестивалем «Сирень+». Он пройдет на набережной озера Сенеж и в городском парке 1 и 2 июня.

В течение двух дней набережная озера Сенеж преобразится и окрасится в яркий сиреневый цвет. В рамках арт-фестиваля участники высадят «Аллею Сирени», будут работать интерактивные локации и торговые ряды с необычной и вкусной едой. Гости мероприятия смогут принять участие в многочисленных мастер-классах, насладится мультфильмами и короткометражным кино, стать зрителями вечернего неонового шоу. Создавать хорошее настроение на сцене будет певица Лада Дэнс.

«Арт-фестиваль „Сирень+“ уже становится традиционным для нашего округа. В этом году гостей праздника ждет красочный флэшмоб, необычная сиреневая еда, неоновое шоу и зажигательная концертная программа с участием приглашенных артистов» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Желающих продемонстрировать свой творческий потенциал пригласили стать участниками флешмоба «Сиреневый костюм». Заявки принимаются до 31 мая по ссылке.

С подробной афишей мероприятия можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Солнечногорск. Вход на арт-фестиваль «Сирень+» свободный. Мероприятие пройдет в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье».

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