Арт-фестиваль «Чудные елки» пройдет в Воскресенске

Традиционный новогодний фестиваль состоится в парке усадьбы Кривякино уже в седьмой раз. Программа включает не только творческий конкурс инсталляций и церемонию награждения, но и разнообразные мастер-классы, театрализованные представления, ярмарку и культурно-развлекательные мероприятия на нескольких площадках.

Участникам нужно представить на конкурс оригинально оформленную новогоднюю елку. Заявки могут подавать художники, дизайнеры, мастера народных промыслов, художественные и творческие школы, мастерские, арт-студии, жители индивидуально или семьями, коллективы учреждений и предприятий, инициативные группы.

Елка обязательно должна быть объемной и иметь высоту не менее 1,5 метра вместе с подставкой. Важно использовать материалы и технологии, которые сохранят эстетический внешний вид дерева на протяжении длительного времени нахождения на улице и не предоставляют опасности для окружающих.

К каждой работе должен прилагаться информационный файл или бирка, где указаны: название арт-объекта, техника исполнения, описание инсталляции, фамилия, имя, отчество автора, в случае презентации групповой работы — название творческой группы (организации) и фамилия, имя, отчество руководителя.

Заявки принимаются до 15 декабря на электронную почту tic.voskresensk@yandex.ru с пометкой «Заявка на арт-фестиваль „ЧУднЫе Елки“. За более подробной информацией и по организационным вопросам следует обращаться по телефону: +7 (985) 698-68-81 (координатор).