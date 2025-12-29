Арт-фестиваль «Чудные елки» начался в Воскресенске

Сразу два мероприятия состоялись в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Помимо местного фестиваля творчества, здесь провели областное мероприятие «Новый год под шубой».

Посетители увидели концерт «Гуляй, Россия, гуляй, душа!». Его представили артисты московского Театра песни «Столица». Все желающие могли петь, танцевать, водить хоровод. Также прошла экскурсия по экспозиции арт-фестиваля «Чудные елки».

Жители приняли участие в танцевальном мастер-классе «Танцуй, народ!» от ДК «Гармония». Также они могли угоститься ароматным чаем на травах из аптекарского огорода парка усадьбы Кривякино.

Кроме того, дети и взрослые написали «Сказочные письма для Деда Мороза» и отправили их в специальное почтовое отделение. В мастерской помощников Деда Мороза создавали открытки «Чудная елка», «Символ года» и волшебные украшения из эпоксидной смолы. В финале праздника состоялась предновогодняя дискотека «Летим в Новый год!».