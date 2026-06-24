Армейский лагерь для подростков открыли в Серпухове

В деревне Станки у мемориала «Слава» стартовал трехдневный полевой лагерь для воспитанников военно-патриотического объединения «Слава». В сборах, которые проводятся уже 11-й год подряд, участвуют порядка 40 ребят.

Программа максимально приближена к армейским условиям: жизнь в палатках, самостоятельное приготовление пищи, полоса препятствий, метание ножей и гранат, тактическая медицина, сборка и разборка автомата. Помимо военной подготовки, ребята занимаются творческой деятельностью и пишут письма участникам СВО. Под руководством ветерана боевых действий, подполковника в отставке Альберта Комаровского за 11 лет объединение выпустило более ста воспитанников, многие из которых сегодня защищают Родину на передовой. Регулярные тренировки приносят результат: воспитанники успешно сдают нормативы, получают спортивные разряды, становятся чемпионами соревнований по стрельбе и метанию гранаты. Такая системная работа помогает подросткам учиться работать в команде и расти настоящими патриотами.

