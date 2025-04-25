Арку «Мир на земле» установили в парке Орехово-Зуева

В округе полным ходом идет подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из ключевых событий в рамках подготовки стало открытие нового арт-объекта в парке поселка Авсюнино — арки «Мир на Земле», символизирующей мир, память и благодарность героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины.

В настоящее время территория вокруг арки огорожена сигнальной лентой, так как продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории.

Представители Дороховского территориального отдела обратились к жителям с просьбой бережно относиться к новому элементу благоустройства и провести разъяснительную работу с подрастающим поколением, чтобы избежать поломок. Помимо установки арки, в Орехово-Зуевском округе активно ведутся работы по приведению в порядок памятников и мемориалов, посвященных участникам Великой Отечественной войны.

На большинстве объектов проводится косметический ремонт, промывка, покраска, а также благоустройство прилегающих территорий.