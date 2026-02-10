Архивные документы Подмосковья посмотрели онлайн более 6,8 млн раз с 2023 года

Архивные документы в Подмосковье можно изучить при помощи цифрового сервиса. С 2023 года этой возможностью воспользовались более шести миллионов раз, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

Размещеные онлайн документы были расшифрованы при помощи нейросети. Всего пользователям доступно почти два миллиона оцифрованных листов.

«Московская область подключилась к сервису в 2023 году, и с тех пор пользователи просмотрели документы региона более 6,8 миллиона раз. Исследовать родословную стало легче: достаточно просто ввести в поисковую строку фамилию предка», — поделилась глава министерства Надежда Куртяник.

Специальный алгоритм рспознает старинные трудночитаемые рукописи и показывает пользователям в удобном формате.

В базе можно найти данные о жителям Подмосковья, Москвы, Рязани, Тулы, Владимира и других городов.

«В 2025 году в сервисе появилось свыше 900 тысяч новых скан‑образов документов, находящихся на хранении в Центральном государственном архиве Московской области», — добавила Надежда Куртяник.

На портале «Яндекс.Поиск по архивам» доступны документы дореволюционной России. С их помощью можно изучить информацию о людях, рожденных до 1917 года.