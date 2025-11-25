Архитектурную подсветку установили на обновленном храме в Сергиевом Посаде

Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа
В Храме Воскресенского подворья Троице-Сергиевой лавры на улице 1-я Ударная Армия завершается масштабная реставрация, начатая четыре года назад. Появившаяся подсветка фасада сделала церковь, известную также как храм Петра и Павла, еще привлекательней для горожан и туристов.

Также новая подсветка подчеркнула уникальные фасадные фрески храмового комплекса. Завершился демонтаж лесов, установлены новые колокола.

Пешеходная зона «Дорога к храму» теперь выглядит обновленной благодаря современной подсветке и благоустроенной территории вокруг подворья.

Проект реставрации поддерживает депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, который лично контролирует каждый этап работ.

Напомним, на 2026 год запланированы дополнительные мероприятия по улучшению инфраструктуры комплекса, что сделает его еще более привлекательным для всех желающих посетить этот уголок православной культуры.

