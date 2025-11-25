Архитектурную подсветку установили на обновленном храме в Сергиевом Посаде

В Храме Воскресенского подворья Троице-Сергиевой лавры на улице 1-я Ударная Армия завершается масштабная реставрация, начатая четыре года назад. Появившаяся подсветка фасада сделала церковь, известную также как храм Петра и Павла, еще привлекательней для горожан и туристов.