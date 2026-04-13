Аренда спортивного инвентаря: рост числа малых и средних предприятий

За последние три года количество малых и средних предприятий (МСП) в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха увеличилось в 1,5 раза — с трех до почти 4,5 тысяч. Такой рост в Корпорации МСП объяснили увеличением популярности здорового образа жизни и развитием туристической инфраструктуры в регионах.

«Малый и средний бизнес как наиболее адаптивный сегмент максимально оперативно отреагировал на запрос рынка, расширив возможности аренды велосипедов, сапбордов и туристических судов, шезлонгов, зонтиков и прочего инвентаря», — сообщили в Корпорации МСП.

Больше всего таких предприятий зарегистрировано в Москве — каждый десятый бизнес в этой сфере находится в столице. Далее по численности идут Краснодарский край (8%), Московская область (7%) и Санкт-Петербург (6%). По 3% приходится на Свердловскую область и Республики Башкортостан и Татарстан, а также Самарскую область. Еще по 2% зарегистрировано в Красноярском и Пермском краях.

Чаще всего бизнес в сфере проката товаров для спорта и отдыха открывают индивидуальные предприниматели — на их долю приходится девять из десяти зарегистрированных МСП в этой области. На долю ООО приходится порядка 10%, в таком формате работают в основном прокаты самокатов, альпинистского и горнолыжного снаряжения, а также лодочные станции.

Аналитики отмечают, что этот сегмент бизнеса особенно привлекает молодежь. Около 35% всего прокатного бизнеса ведут предприниматели в возрасте до 35 лет, при том что в среднем по России доля молодежи в МСП находится на уровне 23%.