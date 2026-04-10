Производство дезодорантов наладили в Протвине

Косметическая компания «Аравия», расположенная в Протвине, расширила свой ассортимент и выпустила на рынок новую категорию товаров — дезодоранты в двух вариантах. Первая партия составила восемь тысяч штук, как сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Запуск новой продукции стал частью стратегии диверсификации компании. Для этого была проведена модернизация оборудования и внесены изменения в технологический процесс. Подготовка проекта заняла 8 месяцев: специалисты разработали рецептуры и упаковки, оптимизировали производственные линии и провели обучение персонала.

Первые партии дезодорантов уже отправлены партнерам. География поставок охватывает Россию, страны СНГ и Ближнего Востока. Компания будет отслеживать динамику продаж новой категории товаров, чтобы принимать решения о дальнейшем развитии направления, включая возможное наращивание объемов производства и расширение ассортимента.

Инвестиционные возможности в Московской области можно изучить на инвестиционной карте региона.