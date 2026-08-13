Компания Aravia в Протвине расширила сеть учебных центров для бьюти-специалистов

Подмосковная компания ARAVIA продолжает развивать сеть собственных учебных центров для специалистов индустрии красоты. Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, производство компании находится в Протвино.

Сейчас сеть ARAVIA объединяет 32 учебных центра в России и странах СНГ. Центры предлагают программы для начинающих и действующих бьюти-специалистов, включая лекции, практические занятия, мастер-классы и профессиональные мероприятия.

Одним из ключевых проектов стал федеральный бьюти-девичник, который прошел одновременно во всех учебных центрах компании. Более 900 человек из сферы красоты приняли участие в мероприятии. Гости знакомились с современными методиками ухода, проходили консультации и диагностику, участвовали в мастер-классах с технологами-преподавателями.

ARAVIA выпускает более 700 наименований профессиональной косметики для ухода за лицом, телом и волосами, а также специализированные средства для депиляции и салонных процедур.