Апрелевская школа № 1 в Наро-Фоминском округе отметила 60-летие
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею школы, состоялось в доме культуры «Апрелевка». Гостей праздника ждал концерт, вынос праздничного торта и церемония награждения.
Учительница младших классов СОШ № 1 Ирина Лысенко впервые в жизни попробовала себя в роли ведущей столь статусного мероприятия. Но этот день запомнится педагогу еще и по другой причине: указом губернатора Подмосковья ей было присвоено звание «Заслуженный работник образования Московской области».
Как и положено, на дне рождения, многочисленные подарки и награды нашли своих достойных обладателей. Бурными аплодисментами зала были встречены заслуженные ветераны, лучшие педагоги нынешнего времени, а также ученики-победители специального конкурса «60 пятерок в честь юбилея родной школы».
«Эта знаменательная дата — не просто цифра в летописи учебного заведения, это десятилетия кропотливого труда педагогов, которые дарят сердце и душу воспитанию подрастающего поколения Наро-Фоминского округа. За годы работы школа выпустила множество талантливых и целеустремленных выпускников», — подчеркнула заместитель главы муниципалитета Елена Кузнецова.
Елена Кузнецова тоже является выпускницей Апрелевской школы № 1. В разные годы это образовательное учреждение окончили многие нынешние депутаты окружного совета, сотрудники территориального управления Апрелевка, а также сенатор Российской Федерации Андрей Епишин.
«В принципе, из нашей школы можно было поступить в любой институт, престижный вуз, можно было выбрать любую специальность — рабочую и техническую, инженерную. Просто все наши педагоги — высокого класса», — отметил Андрей Епишин.
Вокальные номера, хореографические композиции, сценарий праздничного вечера — все это было плодом творчества коллектива СОШ № 1. Выпускники, педагоги и ученики показали высочайший уровень в организации и проведении юбилея родной школы.