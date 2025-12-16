Апрелевская школа № 1 в Наро-Фоминском округе отметила 60-летие

Учительница младших классов СОШ № 1 Ирина Лысенко впервые в жизни попробовала себя в роли ведущей столь статусного мероприятия. Но этот день запомнится педагогу еще и по другой причине: указом губернатора Подмосковья ей было присвоено звание «Заслуженный работник образования Московской области».

Как и положено, на дне рождения, многочисленные подарки и награды нашли своих достойных обладателей. Бурными аплодисментами зала были встречены заслуженные ветераны, лучшие педагоги нынешнего времени, а также ученики-победители специального конкурса «60 пятерок в честь юбилея родной школы».

«Эта знаменательная дата — не просто цифра в летописи учебного заведения, это десятилетия кропотливого труда педагогов, которые дарят сердце и душу воспитанию подрастающего поколения Наро-Фоминского округа. За годы работы школа выпустила множество талантливых и целеустремленных выпускников», — подчеркнула заместитель главы муниципалитета Елена Кузнецова.

Елена Кузнецова тоже является выпускницей Апрелевской школы № 1. В разные годы это образовательное учреждение окончили многие нынешние депутаты окружного совета, сотрудники территориального управления Апрелевка, а также сенатор Российской Федерации Андрей Епишин.