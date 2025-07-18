Аппараты для внутрисосудистой диагностики установили в Мытищинской больнице

Современные системы для внутрисосудистой диагностики в числе шести медицинских учреждений Подмосковья получила и больница городского округа Мытищи. Новое оборудование позволит провести глубокий анализ состояния сосудов сердца.

Оптическая когерентная томография с модулем оценки коронарного кровотока поможет детально исследовать сосуды сердца и при необходимости принять верные решения при хирургических вмешательствах. Новая техника будет работать с микронной точностью.

«Наличие современной аппаратуры может сыграть ключевую роль в успешной борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Отметим, что национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, а также на поддержку института семьи.