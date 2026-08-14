Аппарат для определение места кровотечения поступил в больницу в Люберцах

Ранее при заполнении внутренних органов кровью стандартная видеокамера не давала возможности сразу увидеть поврежденный участок. Специалистам приходилось тратить время на процедуру промывания перед началом основных манипуляций. Новая установка автоматически подсвечивает зону разрыва, позволяя докторам без промедления устранять проблему.

Медики задействуют комплекс при язвах желудка, химических поражениях слизистой оболочки, повреждениях сосудов пищевода и хирургических осложнениях. Подобные экстренные вызовы случаются ежедневно, а в период праздников врачи принимают до трех или четырех критических больных за сутки.

«Наша задача — малоинвазивным способом за короткое время быстро найти и остановить кровотечение, чтобы стабилизировать пациента и не допустить летального исхода. Новое оборудование помогает быстро найти проблему и принять необходимые меры», — сказал эндоскопист стационарного отделения № 1 Люберецкой больницы Магомед Чогаев.

Сотрудники отделения успешно освоили работу с аппаратурой и уже используют ее в реанимации и приемном покое. Эндоскописты также помогают хирургам непосредственно во время оперативных вмешательств. Клиника регулярно принимает тяжелобольных граждан не только из Люберец, но и из прочих округов юго-восточной части Московской области.