Антитеррористические учения в школах прошли в 4 округах Подмосковья

Пилотный проект по внедрению инновационной системы личной безопасности «Пересвет» стартовал в Подмосковье. В его рамках антитеррористические учения прошли в образовательных учреждениях четырех округов Московской области.

Система направлена на оперативную передачу информации о ЧС в образовательных учреждениях с помощью мобильного приложения. Росгвардия получит данные даже при отсутствии интернета.

Учения прошли в Орехово-Зуеве, Балашихе, Домодедове и Воскресенске. В их рамках отрабатывались действия сотрудников и обучающихся при вооруженном нападении. Апробация системы завершится в августе 2024 года.

В ходе тренировок порядок взаимодействия между администрацией школы, охраной и Росгвардией через систему «Пересвет» оценили достаточно высоко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пристройке к СОШ № 1 в Королеве. По его словам, в новое здание переведут начальную школу.

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