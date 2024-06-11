Сегодня 18:15 «Будет учиться начальная школа». Воробьев — о пристройке к СОШ № 1 в Королеве Воробьев: пристройку к СОШ №1 в Королеве откроют в 2025 году 1 0 0 Подмосковье

Школы

Андрей Воробьев

Королев

Строительство современной пристройки к СОШ № 1 началось в Королеве. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с родителями и учителями и рассказал, что в новое здание переведут начальную школу. Это поможет разгрузить основной корпус, ликвидировать вторую смену и наполнить программу внеурочной деятельностью.

«Мы в самом сердце Королева, в старом центре. У нас в стране благодаря президентской инициативе реализуется большая программа капремонта школ, но в Королеве был запрос на строительство новых, на усиление. Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Надеемся, что к 1 сентября 2025 года все сделаем», — сказал губернатор. Сейчас СОШ № 1 может комфортно принять 700 ребят, но по факту здесь учатся около 1,4 тысячи детей. Из-за нехватки площадей вся начальная школа работает во вторую смену.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

«С каждым годом становится все больше детей, поэтому в старом здании нам тесно. В пристройку переедут 16 начальных классов. Здесь появится огромный актовый зал, большая столовая, будет место для кружков. Мы будем работать в одну смену и станем школой полного дня, чтобы наполнить расписание внеурочкой. Для этого появятся все условия», — поделилась ожиданиями директор СОШ № 1 Ирина Гайдукова. Основное здание тоже обновят, чтобы оно соответствовало новому корпусу. Между ними построят теплый переход.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Жители Королева отметили, что очень ждут и новую поликлинику, которую планируется построить в городе к 2027 году. «На одной из встреч с губернатором в 2022 году врачи подняли вопрос, что необходима новая поликлиника. Андрей Юрьевич сказал, что надо строить. В 2023 году проект вошел в программу и уже в 2024-м началась его реализация. Очень важный момент, что в поликлинике будет травмпункт на 100 посещений в смену, что позволит разгрузить приемное отделение больницы», — рассказал главврач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Полностью преобразится и поликлиника на улице Циолковского, где впервые за 70 лет ведется капремонт. Уже со следующего года здесь начнут обслуживать пациентов. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».