Антитеррористические учения провели для сотрудников «Мосавтодора»

В Подольске прошли учения по проверке антитеррористической защищенности транспортных объектов. В них участвовали специалисты «Мосавтодора», Минтранса Подмосковья, представители РЖД, МЧС, администрации округа и правоохранительных органов.

Проверки организовали на стратегически важных объектах — мостах, эстакадах и тоннелях, которые обеспечивают движение транспорта и могут стать целью злоумышленников или дронов.

Во время учений специалисты отработали разные сценарии — от угрозы незаконного вмешательства в работу объектов до действий в чрезвычайных ситуациях. Такие тренировки помогают повысить уровень безопасности и защитить транспортную инфраструктуру региона.