Антитеррористические учения прошли в школах Жуковского

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

Учения по действиям при террористической угрозе и во время воздушной тревоги прошли в школах Жуковского. Учителя отрабатывали легенду, при которой преступники ворвались в здание. Педагоги забаррикадировались в кабинете.

На место сразу прибыли оперативные службы. Они задержали террористов. Кинологи отправились искать взрывные устройства. По легенде, злоумышленники заложили бомбу. Специалисты нашли ее и обезвредили.

Во время учений участники отработали действия при террористической атаке, захвате заложников, угрозе взрыва, получении сигнала «Внимание всем!» и во время воздушной тревоги.

Отметим, что планы эвакуации отрабатывают на уроках ОБЖ.

Учения проводили министерство просвещения, структуры МЧС и МВД России совместно с Жуковским аварийно-спасательным отрядом, Росгвардией и Рособрнадзором.

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