Антитеррористические учения прошли в лицее № 12 в Химках

Накануне нового учебного года в лицее № 12 городского округа Химки провели антитеррористическую тренировку. В мероприятии приняли участие сотрудники Росгвардии и ведомственных подразделений.

Представители Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства образования Московской области, а также частных охранных организаций совместно отработали схему действий в случае возникновения угрозы.

По легенде преступник проник на территорию лицея и заложил взрывное устройство. Сотрудники вневедомственной охраны по сигналу «тревоги» немедленно прибыли на место и задержали подозреваемого. Затем специалисты эвакуировали всех находящихся в здании людей и успешно ликвидировали потенциальную угрозу.

По словам исполняющего обязанности заместителя Химкинского отдела вневедомственной охраны Ивана Машкова, сегодня такие тренировки имеют особое значение не только для учителей и школьников, но и для различных подразделений и служб городского округа.

«Алгоритм действий необходимо четко отработать, чтобы в случае экстренной ситуации специалисты провели работы слаженно и в максимально короткие сроки», — добавил Иван Машков.

Отметим, что во время праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из других правоохранительных органов примут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.