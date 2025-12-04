Антитеррористическая лекция для школьников прошла в Одинцове
Сотрудники управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому округу провели встречу со школьниками под названием «Вместе против террора!». Инспекторы по делам несовершеннолетних разъяснили учащимся, что такое терроризм, чем он опасен и почему к нему нельзя оставаться равнодушными.
Также обсудили вопрос уголовной ответственности несовершеннолетних: с какого возраста она наступает и какие последствия может иметь.
Специалисты пояснили, как правильно вести себя в общественных местах и на людных территориях, чтобы минимизировать риски для себя и окружающих. Особое внимание уделили правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов: что нужно сделать, к кому обратиться и как организовать безопасную эвакуацию. Обсуждали и общие действия при возникновении опасной ситуации, чтобы школьники знали, к каким службам обратиться и как правильно сообщать о любом тревожном сигнале.
Кроме того, сотрудники подчеркнули важность цифровой грамотности и осторожного поведения в интернете: школьников призвали быть внимательными при общении в социальных сетях, критически оценивать получаемую информацию и не распространять сомнительные сведения.