Антинаркотический молодежный фестиваль прошел в Подольске

Фестиваль «Мы выбираем жизнь» вновь прошел в Подольске на Бульваре юности. Здесь можно было поиграть в лазертаг, проверить свои знания в интеллектуальных конкурсах, а также поучаствовать в патриотической программе от юнармейцев.

Антинаркотический и антитеррористический фестиваль проходит в Подольске второй год подряд. Гости мероприятия могли сыграть в лазертаг, попробовать свои силы в интеллектуальных и творческих конкурсах.

Также для всех желающих провели мастер-классы по сборке-разборке автомата, метанию ножа, оказанию первой медпомощи, плетению маскировочных сетей. Свои программу подготовили и юнармейцы.

«Мы надеемся, что такое мероприятие станет традиционным, и в центре притяжения молодежи будет собираться еще больше людей. В нашем стремительно-развивающемся мире важно созидать, а не разрушать», — поделилась главный эксперт отдела развития молодежного движения и социально значимых проектов комитета по делам молодежи Лидия Шобухова.

Отметим, что организовал фестиваль комитет по делам молодежи. Также участие приняли военно-патриотические и поисковые отряды, представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, организаторы программы «Спорт в каждый двор» и учреждения по работе с молодежью.

Подключились к событию и организации профессионального образования. Они подготовили интерактивные площадки. Также в рамках фестиваля прошел концерт воспитанников школы Music center Дворца творчества молодежи.

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